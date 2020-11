Kellan Lutz (35) könnte sich keine bessere Frau als Brittany Gonzales an seiner Seite vorstellen! 2017 traten der Twilight-Star und die Moderatorin gemeinsam vor den Traualtar und machten ihre Liebe offiziell. Seitdem sind die zwei unzertrennlich und werden in Kürze sogar zum ersten Mal Eltern. Bis dahin können sie allerdings noch in Ruhe ihre Zweisamkeit genießen, ihren dritten Hochzeitstag zelebrierten sie jetzt besonders: Kellan widmete seiner Liebsten einen rührenden Text im Netz!

Via Instagram machte der Schauspieler seiner Frau eine Liebeserklärung: "Ich erinnere mich, dass ich meine Augen nicht von dir abwenden konnte, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich erinnere mich, wie verbunden ich mich mit dir gefühlt habe und wie perfekt wir harmoniert haben!" Er habe sich damals nicht vorstellen können, sich noch mehr zu verlieben, als dies zu diesem Zeitpunkt schon der Fall war – dann sei er jedoch eines Besseren belehrt worden: "Das Leben wird besser und besser mit jedem Moment, den wir teilen."

Zu seinem süßen Brief teilte Kellan ein Foto, auf dem er und die Brünette elegant gekleidet in einem Restaurant zu sehen sind. Dieselbe Aufnahme veröffentlichte auch Brittany auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: "Ich liebe diesem Mann mehr, als Worte jemals ausdrücken könnten!"

Instagram / brittanylynnlutz Brittany Gonzales und Kellan Lutz

Instagram / brittanylynnlutz Kellan Lutz und Brittany Gonzales im Oktober 2020

Instagram / brittanylynnlutz Kellan Lutz und Brittany Gonzales, 2020

