Bestätigen sich hier etwa die Flirtgerüchte? Erst im vergangenen April hatte sich die The Hills-Darstellerin nach sieben Ehejahren von Jay Cutler (37) getrennt. Allzu lange scheint sie ihr Singleleben daraufhin jedoch nicht genossen zu haben, immerhin scheint es einen neuen Mann an ihrer Seite zu geben: Mitte Oktober wurde die 33-Jährige turtelnd mit dem Comedian Jeff Dye in Chicago gesichtet – nun wurden die beiden sogar beim Knutschen erwischt!

Wie ein Augenzeuge gegenüber Us Weekly berichtet, sollen die Schauspielerin und der Komiker am vergangenen Mittwoch ein romantisches Date in Nashville gehabt haben – und dabei konnten sie offenbar kaum die Finger voneinander lassen. "Zu einem Zeitpunkt während ihres Abendessens lehnte Kristin sich zu Jeff und küsste ihn lange", verriet die Quelle. Insgesamt sei die Stimmung extrem ausgelassen gewesen und sie hätten viel miteinander gelacht.

Obwohl es zwischen den beiden ordentlich zu knistern schien, sei es offensichtlich gewesen, dass sie keine ernsten Absichten miteinander hätten. "Kristin und Jeff treffen sich einfach nur ganz locker. Sie ist nicht in der Stimmung, sich auf eine feste Beziehung einzulassen und hat einfach nur ihren Spaß."

Getty Images Kristin Cavallari im März 2020

Getty Images Kristin Cavallari, 2020

Getty Images Kristin Cavallari, 2019

