Ist Kristin Cavallari (33) wieder verliebt? Nach dem Ende ihrer siebenjährigen Ehe mit Jay Cutler (37) im April stürzte sich die Schauspielerin wieder in das Dating-Geschehen. Im August zeigte sie sich an der Seite ihres Ex-Freundes, dem Schauspieler Stephen Colletti (34). Ob die beiden wirklich ein Techtelmechtel am Laufen hatten, ist bis heute unklar. Nun gibt es aber neue Liebesgerüchte – und die werden sogar durch eindeutige Bilder untermauert!

TMZ liegen Aufnahmen vor, die Kristin total verkuschelt mit einem Mann in einer Bar in Chicago zeigen. Sie liegen sich im Arm, geben sich Küsschen und genießen sichtlich die Gesellschaft des anderen. Kurz nach Veröffentlichung des Videos ist auch die Identität ihres Flirts enthüllt: Es ist der Comedian Jeff Dye. Der US-Amerikaner ist aus TV-Produktionen wie "Better Late Than Never" oder "Girl Code" bekannt und ist aktuell in dem Podcast "Jeff Dye's Friendship" zu hören.

Ob sich die zwei nach diesem Abend wiedergesehen haben, ist nicht bekannt. Bisher schweigen beide zu den Schlagzeilen. Allerdings gibt es ein zusätzliches Indiz für eine mögliche Romanze: Seit ein paar Tagen folgen sich die Promis auf Instagram!

Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari und Noch-Ehemann Jay Cutler im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Comedian Jeff Dye

Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de