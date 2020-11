Mega Hottie-Alarm! 2019 nahm Tim Stammberger (26) an Die Bachelorette teil und verdrehte Gerda Lewis (27) ganz schön den Kopf. Im Finale ließ sie den Polizisten allerdings für Keno Rüst stehen. Seitdem zeigt Tim auf Social Media regelmäßig, was sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin da entgehen ließ. Zuletzt hüllte er seinen durchtrainierten Body – übrigens sehr zum Bedauern seiner Follower – jedoch in dicke Pullis. Aber jetzt machte sich Tim für ein neues Foto endlich mal wieder obenrum frei!

Auf diesen Anblick haben viele Fans sehnlichst gewartet! Ganz verschlafen und nur bekleidet mit einer tief sitzenden Jogginghose posiert der 26-Jährige auf seinem neuen Instagram-Foto. Und Tim scheint in den vergangenen Wochen besonders viel Zeit im Fitnessstudio verbracht zu haben. Denn sein ohnehin muskulöser Körper wirkt auf dem Bild definierter denn je!

Bei diesem sexy Anblick kamen so einige Userinnen mächtig ins Schwitzen, wie sie die Kuppelshow-Bekanntheit mit zahlreichen Flammen-Emojis wissen ließen. Doch auch männliche Kollegen schauen bei Tims Muckis nicht weg und sind begeistert. "Respekt, Superform!", schrieb etwa Florian Hausdorfer, der in der gleichen Bachelorette-Staffel wie Tim zu sehen war.

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger, November 2019

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger im Oktober 2020

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer, Reality-TV-Star

