Pietro Lombardi (28) hatte einen Plan B für die Karriere! Der ehemalige DSDS-Gewinner sang sich 2011 in die Herzen der Zuschauer und ist seitdem mit Songs wie "Phänomenal" oder "Cinderella" bekannt. Der Karlsruher hat in der Musik also seine Leidenschaft gefunden. In einer Fragerunde mit seinen Fans verriet er jetzt, was wahrscheinlich aus ihm geworden wäre, wenn das mit der Gesangskarriere nicht geklappt hätte.

Auf Instagram wollten seine Fans nämlich wissen, was Pietros berufliche Alternative gewesen wäre. "Ich wäre wahrscheinlich Maler und Lackierer geworden", verriet der 28-Jährige. Er habe damals sogar schon eine Ausbildung angefangen, bevor er zu DSDS gegangen ist. Letztendlich hätte aber das Schicksal entschieden, wo es ihn hin verschlagen hätte. "Man weiß nie, wo der Weg hinführt. Hätte auch sein können, dass ich am Ende Chefarzt gewesen wäre", sagt der Sänger zu seinen Fans.

Aktuell macht Pietro aber weniger mit seiner Musik als mit seiner gescheiterten Beziehung zu Laura Maria Rypa Schlagzeilen! Die beiden haben erst vor Kurzem ihre Trennung öffentlich gemacht, nachdem es eine ganze Weile bei ihnen gekriselt hat – ein Comeback sei aber nicht ausgeschlossen. Es bleibt also spannend!

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

