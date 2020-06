Da zeigt sich Pietro Lombardi (28) von einer emotionalen Seite! Im Herbst 2010 startete der Sänger seine Reise bei Deutschland sucht den Superstar – im Mai 2011 schaffte er es ins Finale, bei dem er unter anderem das von Dieter Bohlen (66) geschriebene Lied "Call My Name" performte. Mit diesem Song konnte Pietro die Zuschauer von sich überzeugen, was ihm letztendlich zum Sieg verholfen hatte. Jetzt lässt er seine Zeit bei der Castingshow Revue passieren.

"Meine DSDS-Geschichte! Danke für über zehn Jahre Lombardi mit euch", betitelte er sein Video auf Instagram, in dem er sein Gewinnerlied aus der Finalshow singt. Pietro findet auch für Dieter nette Worte: "Was ein Song!", bedankte er sich bei dem Poptitan. Vor allem sei er aber stolz auf seine Fans, denn diese hätten ihn auf dem ganzen Weg zum Erfolg begleitet. "Bis heute noch wird 'Call My Name' auf jedem Konzert gespielt", freute er sich.

Auch nach so vielen Jahren gehört der 27-Jährige immer noch zu der beliebten Castingshow: Seit zwei Staffeln sitzt er als Jurymitglied am Pult und sucht nach neuen Gesangstalenten, die in seine Fußstapfen treten können.

Thomas Burg Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Alessio

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im März 2020



