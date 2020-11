Diese Trennung kam wohl nicht nur für Nicolas Puschmann (29) überraschend. Erst am vergangenen Sonntag ließ der ehemalige Prince Charming seine Community mit einem mysteriösen Beitrag auf Social Media rätseln: Haben er und Lars Tönsfeuerborn (30) sich getrennt? Kurz darauf bestätigten die beiden nach einem knappen Jahr Beziehung tatsächlich ihr Liebes-Aus. Jetzt äußerte sich der Ex-"Prince Charming"-Kandidat Dominic Smith zu der Situation.

"Auch ich habe mitbekommen, dass die beiden nicht mehr zusammen sind, das tut mir an der Stelle leid, denn die Liebe ist was Schönes", erklärte er in seiner Instagram-Story. Natürlich sei es schade, dass die Trennung in der Öffentlichkeit stattfinde, doch damit müsse man natürlich rechnen. Der Berliner habe Nicolas eine Nachricht zukommen lassen und ihm für die Zukunft alles Gute gewünscht.

Doch wie sieht es mit einer Liebes-Reunion zwischen Nicolas und Dominic aus? Immerhin wurde Letzterer in der ersten Staffel der Kuppelshow Zweiter und hatte für den jetzigen Neu-Single Nicolas viel übrig. Ein erneutes Annähern kommt für Dominic aber nicht infrage: "Es wird kein Comeback zwischen uns beiden – zwischen Puschmann und Dominic Smith – geben", stellte er klar.

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / nicolaspuschmann Lars Tönsfeuerbron und Nicolas Puschmann

TV NOW Dominic Smith und Nicolas Puschmann im "Prince Charming"-Finale

