Will sie im Netz provozieren? Orianne Cevey machte zuletzt Schlagzeilen, weil sie die 40 Millionen Dollar teure Luxusvilla ihres Ex-Mannes Phil Collins (69) mit ihrem neuen Gatten besetzt hatte. Diesen hatte sie hinter dem Rücken des Sängers in Las Vegas geheiratet – und Phil dann per Textnachricht darüber in Kenntnis gesetzt. Jetzt teilte Orianne per Social Media einen Schnappschuss von ihrem neuen Ehemann Thomas Bates und ihrem Sohn Andrea.

Auf Instagram lud Orianne das Bild hoch und schrieb dazu: "Wir sind so glücklich zusammen und Choupy liebt Tom!" Will sie sich damit an Phil rächen? Vor Gericht fechtet die Schweizerin aktuell immer noch einen erbitterten Kampf mit dem Sänger um dessen Anwesen in Miami aus. Die 46-Jährige ist der Überzeugung, dass ihr die Hälfte des Immobilienwertes zustehe, also knapp 20 Million Dollar.

Im Juli 1999 hatten Phil und Orianne erstmals geheiratet – und neun Jahre später ließen sie sich wieder scheiden. Der Sänger bezahlte seiner Ex damals eine Abfindung von knapp 33 Millionen Dollar. 2015 fand das einstige Paar dann noch einmal zueinander – und lebte in einer Beziehung, bis Orianne den Musiker wegen Thomas abservierte.

Instagram / ocjewelryusa Phil Collins und seine Ex-Frau Orianne Cevey im Januar 2019

Instagram / ocjewelryusa Orianne beim Urlaub in St. Barths im Juli 2020

Instagram / ocjewelryusa Orianne und ihr neuer Ehemann Thomas Bates im November 2020

