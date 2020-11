Große Trauer in der Sportwelt. Tom Heinsohn war über Jahrzehnte ein festes Mitglied des US-amerikanischen Profi-Basketballs. Er holte mit seinem Team Boston Celtics zunächst als aktiver Spieler und später als Trainer zahlreiche Siege und Titel mit nach Hause. Er schaffte es sogar für seine sportlichen Leistungen in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Tom ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Wie unter anderem TMZ berichtet, starb er am Dienstag – die Todesursache ist bis dato nicht bekannt. "Wir nehmen uns die Zeit, Tommy Heinsohns Leben und Vermächtnis zu feiern und die Trauer um seinen Tod mit seiner Familie, Freunden und Fans zu teilen", schreibt sein ehemaliger Verein auf Twitter. Der einstige Ballsportler werde nie vergessen werden.

Unter dem Post reihen sich die Trauerbekundungen vieler Fans aneinander. "Du hast meine Zeit als Celtic-Anhänger mit Freude erfüllt", schreibt ein User. "Ich kann es nicht glauben", fehlen einem weiteren kurz nach den traurigen Nachrichten geradezu die Worte.

Anzeige

Getty Images Tom Heinsohn, ehemaliger Profisportler

Anzeige

Getty Images Tom Heinsohn und Paul Silas

Anzeige

Getty Images Tom Sanders und Tom Heinsohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de