Diese Bäuerin hat schon jeden Look ausprobiert! In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau ist Denise fest davon überzeugt, ihre große Liebe zu finden. Aktuell kämpfen zwei Auserwählte um das Herz der Pferdewirtin: Bademeister Till Adam und Zeitsoldat Sascha. Mit ihren blauen Augen und den langen blonden Haaren begeistert Denise beide Bewerber jedes Mal aufs Neue. Doch sie sah nicht immer aus wie ein Barbie-Double – im Netz zeigt die Show-Teilnehmerin sich mit ständig wechselnden Looks!

Auf ihrem Instagram-Kanal postet die aus Nordrhein-Westfalen stammende Landwirtin regelmäßig Updates von ihrem Leben auf dem Bauernhof. Außerdem teilt sie gerne Schnappschüsse aus dem Fitnessstudio, dabei fällt eines auf: Denise legt sehr viel Wert auf ihr Äußeres! Das lässt sich vor allem an ihrem Haarstyle erkennen – mal ist sie blond, dann braunhaarig und dann wieder rotblond. Auch in tiefschwarz hat sie ihre Haarpracht schon getragen.

Ihren Body setzt Denise im Netz ebenfalls gekonnt in Szene: Auf einem Foto posiert sie sexy im Kuhstall, auf einem anderen rekelt sie sich freizügig auf einem ihrer Traktoren. Damit beweist sie eindeutig: Landwirtschaft ist alles andere als langweilig!

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise von "Bauer sucht Frau"

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise im Juli 2017

