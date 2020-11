Da können ihre Fans ja nur neidisch werden! Victoria Swarovski (27) ist seit einigen Jahren nicht nur eine erfolgreiche Moderatorin, sondern mauserte sich zuletzt auch zu einem waschechten Social-Media-Star. Mit ihren Mode- und Lifestyle-Posts holt sie mittlerweile fast eine halbe Million Follower ab. Und die bekommen aktuell eine Menge zu sehen: Victoria sendet ihren Supportern nun heiße Grüße aus dem Urlaub!

Na, wenn man da nicht absolutes Urlaubsfeeling bekommt: Auf Facebook gibt die 27-Jährige ihrer Community nun ein paar ziemlich verführerische Einblicke aus ihrem aktuellen Urlaub auf den Malediven. Mit lediglich einem gelben Bikini bekleidet rekelt sich die Beauty vor einer traumhaften Meereskulisse – weit und breit nur blaues Wasser und eine kleine einsame Insel im Hintergrund. "Ich habe mich im Paradies verloren", betitelt sie ihren ziemlich hotten Schnappschuss.

Doch damit noch lange nicht genug. Die vergangenen Tage verbrachte die Kristallerbin entspannt beim Lesen am Pool, bei einem traumhaften Frühstück oder beim Sporteln im Gym – bei all diesen Aktivitäten nahm sie stets ihre Fans in ihrer Insta-Story mit. Was sagt ihr zu Victorias bildlichen Eindrücken aus dem Urlaub? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Victoria Swarovski im November 2019 in Baden-Baden

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovsk im November 2020 auf den Malediven

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski im September 2020

