Kris Jenner (65) schwebt auf Wolke sieben – und das will sie die ganze Welt wissen lassen! Kurz nach dem Aus ihrer zweiten Ehe mit Caitlyn Jenner (damals noch Bruce) im Jahr 2014 hatte der Keeping Up With the Kardashians-Star den US-amerikanischen Unternehmer Corey Gamble (40) kennengelernt. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben – und das zeigt sie ihren Fans regelmäßig im Netz: Anlässlich Coreys 40. Geburtstag machte Kris ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung in den sozialen Medien!

"Alles Gute zum Geburtstag, Corey!", wünschte Kris ihrem Liebsten auf Instagram und betonte: "Du bist so ein unglaublicher Mann – und ich bin Gott so dankbar dafür, dass er dich in mein Leben gebracht hat!" Für die Familienmutter sei nicht nur jeder Tag mit Corey ein Abenteuer, ihr gemeinsames Leben sei zudem erstaunlich und magisch. "Ich liebe dich, Babe", machte sie dem 40-Jährigen eine zuckersüße Liebeserklärung.

Doch damit nicht genug: Kris bewundere es auch, dass Corey es schaffe, sie in jeder Lebenslage zu unterstützen. "Danke dafür, dass du der beste Partner, Freund, Vertraute, Therapeut, Berater, Reisebegleiter und Tanzpartner bist – und dafür, dass du immer für meine Kinder und Enkelkinder da bist", schwärmte sie in den höchsten Tönen im Netz.

Instagram / krisjenner Reality-TV-Persönlichkeit Kris Jenner und ihr Partner Corey Gamble

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble

