Werden diese beiden bald vor den Altar treten? Ashley Benson (30) und G-Eazy (31) teilten erst vor Kurzem ihr erstes offizielles Pärchenfoto im Netz! An Halloween hatte das Paar ganz offensichtlich großen Spaß daran, sich in aufwendige Kostüme zu schmeißen. Die Pretty Little Liars-Darstellerin verkleidete sich als sexy Catwoman, während ihr Liebster sich für eine passende Verkleidung als Batman entschied. Das Duo scheint mittlerweile unzertrennlich zu sein – aber denken die beiden auch schon über den nächsten Beziehungsschritt nach?

Ein Insider berichtete der US Weekly: "Ashley und G-Eazys Beziehung ist in letzter Zeit immer ernster geworden." Die aktuelle Lage habe das Paar besonders zusammengeschweißt. "Sie haben jede Menge Spaß zusammen und genießen die Zweisamkeit", erzählte die Quelle. Jedoch würden sie noch lange nicht über Verlobung, Hochzeit oder Kinder nachdenken.

Die Schauspielerin war davor zwei Jahre mit Model Cara Delevingne (28) zusammen gewesen, wogegen G-Eazy noch bis 2019 Sängerin Halsey (26) datete. Im Mai wurden der "Hate The Way"-Interpret und die Blondine zum ersten Mal zusammen fotografiert – kurz danach machten sie ihre Beziehung dann auch öffentlich. Der Sänger nahm mit seiner neuen Freundin sogar schon gemeinsame Songs auf!

P&P / MEGA Ashley Benson und G-Eazy im Juli 2020

Getty Images Ashley Benson, April 2009

Getty Images G-Eazy im Januar 2020

