Amira Pocher (28) macht ihrem Sohn zu seinem ersten Geburtstag eine emotionale Liebeserklärung! Die Ehefrau des Comedians Oliver Pocher (42) ist momentan mit ihrem zweiten Kind schwanger. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für die größer werdende Familie: Ihr erster Sohn wird nämlich ein Jahr alt. Zu diesem Anlass findet die überglückliche Mama nun emotionale Worte und gibt ihren Fans einen kleinen, privaten Einblick!

In ihrer Instagram-Story sieht man, wie die gelernte Visagistin kunstvoll eine große Torte dekoriert. Liebevoll verziert sie diese mit einem niedlichen Teddybären und blauen und weißen Kugeln. Unter das Foto der fertigen Torte und einem Bild von dem winzigen Fuß ihres Schatzes schreibt die Dunkelhaarige in einem Post: "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens. Niemals hätte ich gedacht, dass ich einen Menschen so bedingungslos lieben kann wie dich, kleiner Mann!" Da der Name des Kindes auf der Torte steht, das Paar diesen aber nicht verraten möchte, versteckt Amira ihn unter vielen Herz-Emojis.

Die ersten prominenten Glückwünsche lassen dann auch nicht lange auf sich warten. So schreibt Model und Moderatorin Rebecca Mir (28): "Happy Birthday!" Und auch die einstige Profi-Tanzpartnerin von Oli bei Let's Dance Christina Luft (30) gratuliert dem Knirps. Amiras Ehemann dagegen kann sich einen lustigen Spruch zu dem Text natürlich nicht verkneifen: "Das ist das Schönste, was du je über mich gesagt hast!"

Instagram / amirapocher Die Torte zum 1. Geburtstag von Amira und Oliver Pochers Sohn

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

Instagram / amirapocher Amira Pocher hält den Fuß ihres Sohnes

