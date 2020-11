Damit hätte Alfred Fischer wohl überhaupt nicht gerechnet! In der aktuellen Folge von Bares für Rares wollten wieder einige Kandidaten ihre Habseligkeiten zu Geld machen – auch der Stuttgarter zählte dazu. Er hatte ein Flakon dabei, der aufwendig verziert war, und wünschte sich dafür einen fairen Preis. Dass die Rarität einen hohen Wert hat, war ihm zwar klar – doch die Experten-Einschätzung haute alle vom Hocker!

Alfred hätte sich für das Fläschchen aus Bergkristall einen Preis von etwa 4.000 Euro vorgestellt – doch Fachfrau Dr. Heide Rezepa-Zabel war da ganz anderer Meinung. "Ein ausgezeichnetes und seltenes Stück", schwärmte sie – und schätzte den Wert auf bis zu unglaublichen 14.000 Euro! Das Objekt sei im 19. Jahrhundert angefertigt worden und trotz des Alters in einem tadellosen Zustand.

Die Händler waren ebenso begeistert wie die Kunsthistorikerin. "Ich habe so eine Arbeit noch nie in der Hand gehalten, sondern nur im Museum gesehen", gab sich Susanne Steiger (38) regelrecht ehrfürchtig. An die Expertise reichte das letzte Gebot der Unternehmer allerdings nicht heran – es lag bei 7.000 Euro. Doch das störte Alfred nicht, er ließ sich auf den Deal ein. "Es war jetzt so, dass die Händler mit dem Objekt nicht ganz vertraut waren und mit der Preisfindung etwas schwergetan haben, aber ich finde, wir sind bei einem fairen Preis angelangt", gab sich der 52-Jährige sehr zufrieden.

ZDF / Frank Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

ZDF und Frank W. Hempel. Horst Lichter bei "Bares für Rares"

ZDF / Stefanie Jeske Susanne Steiger, Star aus "Bares für Rares"

