Ex on the Beach entpuppt sich als Liebesknaller! Obwohl im TV gerade erst die achte Folge ausgestrahlt wurde, ist das Finale der außergewöhnlichen Datingshow auf TVNOW bereits abrufbar. Schon kurz nach der Veröffentlichung der letzten Folge plauderten unter anderem Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic (29) aus, dass sie künftig gemeinsam durchs Leben gehen. Doch nicht nur diese zwei Turteltauben können jetzt ihr Liebesglück ganz offen genießen: Auch Georgia und Danilo Sellaro turteln, was das Zeug hält.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Ex von Falk schon den ein oder anderen Pärchenschnappschuss und macht damit klar: Sie hat Schmetterlinge im Bauch. In Danilo, der erst kurz vorm großen Finale – in Folge elf – zum Rest der Truppe hinzugestoßen ist, hat die 19-Jährige wohl ihren Mr. Right gefunden. "'Ex on the Beach'-Traumpaar 2020", betitelt Geo eine Fotoreihe, zu zwei weiteren Aufnahmen postet sie ein eindeutiges Herz-Emoji. Ihren genauen Beziehungsstatus haben die beiden aber noch nicht bekanntgegeben.

Dass das Reality-TV-Sternchen jetzt mit dem Italiener glücklich ist, dürfte viele Zuschauer wundern. Immerhin hatte sie zunächst noch heftig mit Temptation Island-Boy Max Schnabel (23) geflirtet. In der Privat-Suite war es bei den beiden sogar ziemlich heiß hergegangen: Max und Geo ließen die Betten wackeln.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Instagram / queengeoo Die "Ex on the Beach"-Teilnehmer Danilo Sellaro und Georgia

TVNOW Max und Georgia bei "Ex on the Beach"

