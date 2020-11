Lukas (35) und Monika Podolski genießen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen! Der Fußballstar und seine Frau leben aktuell in der Heimat seines neuen Fußballvereins Antalyaspor in der Türkei – und dort lassen es sich die beiden so richtig gut gehen: Sei es beim gemeinsamen Work-out unter Palmen oder bei einer Wanderung über Dünen. Jetzt setzte das Paar ihren Aktivitäten aber die Krone auf: Lukas und Monika verbrachten ein filmreifes Date am Strand – und das hoch zu Ross!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Lukas jetzt einen besonders romantischen Clip von einem filmreifen Date mit seiner Monika: In dem kurzen Video reiten der Kicker und seine Liebste auf Pferden in die Dämmerung – und das vor einer traumhaften Kulisse am weißen Sandstrand in Antalya. "Zusammen", betitelte er seinen Social-Media-Post und setzte zusätzlich die Hashtags #freizeit und #ehefrau.

Nicht nur Lukas und Monika haben diesen zauberhaften Abend offenbar so richtig genossen, auch die Fans zeigten sich bei dem Anblick begeistert: Neben zahlreichen Herz-Emojis schwärmten sie in der Kommentarspalte ihres Idols von diesem Date. "So wunderschön" oder auch "Da ist Liebe in der Luft", ließen zwei Nutzer auf der Fotoplattform verlauten. Und was sagt ihr zu Poldis Ausritt am Strand? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / poldi_official Monika und Lukas Podolski im November 2020

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Ehefrau Monika im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de