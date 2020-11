Diese beiden schweben auf Wolke sieben! Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic (26) wurden beide durch die Datingshow Love Island bekannt – jedoch nahmen sie an unterschiedlichen Staffeln teil. Erst durch das Format Kampf der Realitystars lernten die zwei sich kennen – und dann auch lieben. Aktuell machen die Turteltauben Urlaub in Dubai – und sind immer noch verliebt, wie am ersten Tag!

Immer wieder setzen die zwei Verliebten ihre Liebe im Netz eindrucksvoll in Szene. Nun teilt Dijana einen süßen Schnappschuss des Paares auf Instagram und widmet ihrem Schatz ganz besondere Zeilen – diese Liebesbekundung hat es wirklich in sich: "'Ich liebe dich' bedeutet, dass ich dich für die Person liebe, die du bist, und dich nicht zu jemand anderem machen möchte. Es bedeutet, dass ich dich lieben und zu dir stehen werde, sogar in den schlimmsten Zeiten", schreibt die Blondine.

Bei dieser emotionalen Gefühlsäußerung wird sich der ein oder andere Fan bestimmt ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischen müssen. Und tatsächlich: Die Follower können ihre Begeisterung über diese poetischen Worte nicht verbergen. "So ein schöner Text – und so ein tolles Paar", schreibt eine Userin.

Anzeige

Instagram / the.capricorns Dijana und Marcellino in Dubai, November 2020

Anzeige

Instagram / the.capricorns Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers, Reality-Stars

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de