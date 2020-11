Max George (32) teilt seine tiefen Gefühle für seine Liebste mit der ganzen Welt. Der Sänger ist seit mittlerweile zwei Jahren mit Stacey Giggs zusammen. Gerade ist das Pärchen aber räumlich getrennt – der Musiker nimmt an der aktuellen Staffel von Strictly Come Dancing teil. Um seiner Freundin aber auch über die Distanz hinweg zu beweisen, dass sein Herz nur für sie schlägt, widmet er ihr im Netz nun einen liebevollen Post.

Max teilt in seiner Instagram-Story einen alten Schnappschuss, auf dem er mit Stacey und ihren gemeinsamen Kindern mit Ex Ryan Giggs, Lilly und Zach, posiert. Die Patchwork-Familie lächelt darauf glücklich in die Kamera. "Meine Welt", schreibt der Brite zu dem Foto. Es ist eindeutig: Trotz des harten Tanztrainings und den nervenaufreibenden Auftritten bei der Tanzshow ist der 32-Jährige in Gedanken stets bei seinen Liebsten.

Dass sich der TV-Star mit der 38-Jährige eine gemeinsame Zukunft vorstellen könne, machte er bereits in einem Interview mit The Sun im Sommer deutlich: "Ich habe immer gesagt, dass ich Kinder haben möchte, habe mich aber in meinem Kopf nie wirklich daran gebunden, aber ich denke, Stacey ist die Eine." Er sei sich ziemlich sicher, dass auch seiner Partnerin so über ihre Beziehung denken würde.

Instagram / maxgeorge Max George mit Stacey Giggs und ihren Kids Lilly und Zach

Getty Images Sänger Max George

Instagram / maxgeorge Max George, Ex-"Glee"-Darsteller

