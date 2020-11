Wow, das wird die Herzen vieler Fans zum Schmelzen gebracht haben! Alessio Lombardi (5) scheint ganz nach seinen Eltern Pietro Lombardi (28) und Ex-Ehefrau Sarah (28) zu kommen – seine Freude am Singen zumindest scheinen die beiden ganz sicher vererbt zu haben. In der Vergangenheit ließ der stolze Papa seine Follower schon des Öfteren an Alessios Gesangstalent teilhaben – nun begeistert das Vater-Sohn-Gespann erneut mit einem emotionalen Clip.

Auf Instagram teilte der ehemalige DSDS-Juror ein wundervolles Duett mit seinem Spross. Vorab verleiht Pietro seiner Liebe zu Sohnemann Alessio Ausdruck: "Soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Ich hab' dich ganz doll lieb", verrät der Musiker. Auch sein Mini-Me hat große Gefühle zu verkünden: "Ich dich auch – bis zum Weltall und noch viel weiter", meint der Fünfjährige. Bevor die beiden dann so richtig loslegen, gibt der "Cinderella"-Interpret seinem Nachwuchs noch ein paar letzte Instruktionen: "Was ist ganz wichtig beim Singen? Ganz viel Gefühl." Daraufhin performen die beiden Leonard Cohens (✝82) Welthit "Hallelujah" – da werden wohl die wenigsten Augen trocken bleiben.

Auch Promis wie Liz Kaeber (28) können ihre Begeisterung über dieses herzerwärmende Video kaum zurückhalten – "Oh mein Gott, ist das süß", schwärmt die Influencerin. Eine andere Followerin stimmt ihr zu: "Da bekommt man ja Tränen in den Augen."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Sohn Alessio Lombardi, November 2020

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Instagram / lizkaeber Influencerin Liz Kaeber

