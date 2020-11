Michael Caliman feiert bei The Voice of Germany sein großes Comeback! Vergangene Woche durften die Zuschauer der Sendung einen alten Bekannten wiedersehen: Vier Jahre nach seiner ersten Teilnahme kehrte der Kölner auf die Bühne zurück. Yvonne Catterfeld (40) drehte sich zwar während der Blind Audition um – doch obwohl auch sie 2016 in der Show dabei war, erkannte sie den stimmgewaltigen Kandidaten nicht. Gegenüber Promiflash gab Michael jetzt zu: Yvonnes Unwissenheit enttäuschte ihn total!

"Yvonne war meine erste Wahl gewesen!", erklärte der 30-Jährige im Promiflash-Interview. Schon während seiner ersten Teilnahme habe er von den anderen Talents nur Gutes über die "Für Dich"-Interpretin gehört und auch tolle Gespräche mit ihr geführt. "Mein Schalter hat sich jedoch sehr schnell von großer Euphorie in große Enttäuschung umgelegt. [...] Wenn man glaubt, dass jetzt wieder die Chance kommt, eine Verbindung mit ihr einzugehen und sie dich nicht einmal wiedererkennt, [das] war für mich im ersten Moment schon irgendwie wie eine kalte Dusche!", schilderte Michael.

Mark Forster (37) hingegen habe ihn überzeugen können, als er seine Emotionen und seinen Charakter angesprochen habe: "Das sind für mich essenzielle Bestandteile von Musik machen! Somit wollte ich nicht zu einem Coach gehen, der meine 'Intonationsprobleme', wie Yvonne es so schön gesagt hat, als Coaching-Basis nimmt, um mit mir weiterzukommen!" Könnt ihr Michaels Sichtweise verstehen? Stimmt unten ab.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Michael Caliman bei "The Voice of Germany" 2020

Getty Images Michael Caliman im "The Voice of Germany"-Halbfinale 2016

Instagram / michael.caliman Mark Forster und Michael Caliman

