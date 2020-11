Marcellino Kremers (27) und Dijana Cvijetic (26) gönnten sich die volle Ladung Vitamine, bevor es in den langersehnten Pärchenurlaub ging! Erst vor rund zwei Monaten machten die beiden Ex-Love Island-Stars öffentlich, dass sie zusammen sind. Seitdem halten sie ihre insgesamt fast 300.000 Follower regelmäßig über ihre Liebe auf dem Laufenden. Gerade verbringen die Turteltauben eine gemeinsame Auszeit in Dubai. Vorher statteten sie allerdings noch Beauty-Doc Dr. Murat Dağdelen einen Besuch ab, um sich einer ganz besonderen Behandlung zu unterziehen!

Vor knapp einer Woche besuchten Marcellino und Dijana seine Praxis in Düsseldorf, um sich eine spezielle Infusion verabreichen zu lassen. Dabei handelt es sich um eine regelrechte Vitaminbombe, die bei den verschiedensten Beschwerden helfen kann, wie Dr. Dağdelen Promiflash erklärte: "Infusionen werden individuell aus Bestandteilen wie Vitamin-B, B1, B6, B12, Vitamin C, Zink, Aminosäuren, Magnesium oder Eisen zusammengestellt." Durch einen individuellen Mix könne man unter anderem eine Infektanfälligkeit mindern oder auch die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit steigern. Außerdem sei es möglich, damit den Körper zu entgiften und eine Verjüngung der Haut zu unterstützen.

Die Infusion wird genau auf die Bedürfnisse der Patienten angepasst – so auch bei Marcellino und Dijana. Und was lassen sich die Reality-TV-Bekanntheiten den Spaß kosten? "Der Preis pro Infusion beginnt bei circa 200 Euro", berichtet der Arzt. Von seinem Geld hat man aber auch schon sofort etwas. Denn die ersten Verbesserungen sollen schon nach der ersten Verabreichung zu spüren sein. Na, dann dürften die beiden für ihren Trip nach Dubai ja bestens gewappnet sein!

Instagram / the.capricorns Dijana und Marcellino in Dubai, November 2020

DiaMonD Aesthetics Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers bei DiaMonD Aesthetics in Düsseldorf

Instagram / deeanaofficial Dijana und Marcellino im Dubai-Urlaub, November 2020

