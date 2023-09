Botox? Beauty-Doc nimmt Jennifer Lawrence unter die Lupe

Hat sich Jennifer Lawrence (33) wirklich Botox spritzen lassen? Die Schauspielerin war zu Gast auf der Paris Fashion Week und präsentierte sich auf dem roten Teppich eines Events der Marke Dior. Auf Fotos und Videos der Veranstaltung war sie jedoch kaum wiederzuerkennen. Hat die Hunger Games-Darstellerin vielleicht etwas machen lassen? Dr. Murat Dağdelen hat das Ganze für Promiflash mal analysiert.

Der Beauty-Doc stellt fest, dass Jennifer im Gesicht voluminöser aussieht. Es gäbe jedoch mehrere Ursachen dafür: "Gewichtszunahme, Medikamenteneinnahme, allergische Reaktionen, Operationen oder Unterspritzungen." Im Falle einer Unterspritzung seien die Wangen und die Lippen mit Fillern behandelt worden. "Meines Erachtens sieht es operativ nach einer Fettunterspritzung als Lipofilling im Gesichtsbereich aus, denn mit einem Filler hätten man die Wangenknochen besser konturieren können, hier aber wirkt das ganze Gesicht voluminös", erklärt Dr. Dağdelen Promiflash. Doch das ist nicht alles: "Im oberen Gesichtsbereich wie der Stirn und im Bereich der Krähenfüße und Lachfalten ist definitiv Botox im Spiel gewesen."

Die Fans sind von Jennifers Veränderung jedoch nicht sonderlich begeistert. In einer Promiflash-Umfrage [Stand 27. September, 10:45 Uhr] gaben 81,7 Prozent der Teilnehmer an, es schade zu finden, dass sich die 33-Jährige so verändert hat. Nur 18,3 Prozent waren der Meinung: "Sie sieht toll aus, egal ob mit oder ohne Botox!"

Laurent VU/SIPA/ Action Press Jennifer Lawrence in Paris, September 2023

Getty Images Jennifer Lawrence, "Die Tribute von Panem"-Darstellerin

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Fashion Week in Paris

