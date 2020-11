Wie steht es um Christina Perri (34) und ihr ungeborenes Kind? Im vergangenen Juli verkündete die Sängerin: Sie und ihr Mann Paul Costabile erwarten ein Baby! Diese Nachricht ist umso erfreulicher, da die "Jar Of Hearts"-Interpretin noch Anfang des Jahres eine Fehlgeburt erlitt. Jetzt aber musste die Blondine – mitten in ihrem dritten Trimester – ins Krankenhaus. Der Grund für den Klinikaufenthalt: Es gibt Komplikationen mit ihrer Schwangerschaft.

In ihren Instagram-Stories erzählt Christina ihren Followern, dass "nichts jemals so läuft, wie man es plant". Sie erklärt danach, dass festgestellt wurde, dass ihr Baby "ein Problem" habe. Aus diesem Grund müsse die Musikerin nun bis zur Geburt im Krankenhaus bleiben. "Mein Kind könnte sehr bald auf die Welt kommen, was viel zu früh wäre", gibt die "A Thousand Years"-Hitmacherin preis. Ihre Fans bittet sie deshalb nun, für sie und "das kleine Herz, das in ihr schlägt" zu beten, damit beide alles unbeschadet überstehen.

In einem nur kurze Zeit später geteilten Social-Media-Beitrag gesteht Christina, dass sie gerade "sehr lange geweint" habe. "Ich versuche mein Bestes, meine Gefühle zu verarbeiten. Aber der heutige Tag war so schwer – und ich bin wütend und traurig", gibt die Mutter der zweijährigen Carmella zu.

Anzeige

Instagram / christinaperri Christina Perri, ihr Mann Paul und ihre Tochter Carmella Costabile im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Christina Perri bei einem Event in L.A. im Februar 2019

Anzeige

Instagram / christinaperri Christina Perri im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de