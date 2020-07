Ihr Babywunsch ist in Erfüllung gegangen! Anfang des Jahres schockte Christina Perri (33) ihre Fans mit einer traurigen Nachricht: Die "Jar of Hearts"-Interpretin hatte in der elften Schwangerschaftswoche ihr Kind verloren. Dieser Verlust traf die Sängerin damals schwer – doch nun verkündet die Künstlerin, dass das Schicksal doch noch etwas Gutes für sie in der Hinterhand hat: Christina ist wieder schwanger!

Dies gibt die 33-Jährige vor wenigen Stunden ihrer Instagram-Community preis. "Carmella wird bald eine große Schwester sein. Unser Regenbogenkind kommt im Januar zur Welt", schreibt sie zu einigen Schnappschüssen ihrer erstgeborenen Tochter. Auf diesen Bildern ist ganz deutlich zu erkennen, wie sehr sich die Zweijährige auf ihr Geschwisterchen freut – mit einem breiten Grinsen strahlt die kleine Maus in die Kamera.

Damit krönt Christina ihr Familienleben mit Ehemann Paul Costabile endgültig. Im Dezember 2017 traten die beiden vor den Traualtar, hochschwanger gab die Musikerin ihrem Paul das Jawort. Nur wenige Wochen später kam dann ihr Töchterchen Carmella zur Welt. Und schon ganz bald ist die kleine Familie zu viert.

Instagram / christinaperri Christina Perris Tochter Carmella

Getty Images Christina Perri und Paul Costabile

Getty Images Christina Perri und Paul Costabile



