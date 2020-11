Über welche Promis würde sich Luca Hänni (26) besonders freuen? Während in Deutschland aktuell die dritte Staffel von The Masked Singer über die Bildschirme flimmert, startet das Schweizer Pendant am Freitag. Im Rateteam des Nachbarlandes sitzt unter anderem der gebürtige Berner und DSDS-Sieger Luca. Gegenüber Promiflash verrät der "Don't Think About Me"-Interpret jetzt, welche Stars und Sternchen er sich in der Show wünschen würde!

Auf Nachfrage, mit welchen in Deutschland bekannten Promis man vielleicht rechnen könne, erzählt Luca: "Ich würde mich sehr über DJ Bobo (52) oder DJ Antoine (45) freuen und die würdet ihr ja sicher auch kennen." Um jedoch auf möglichst alle Celebritys vorbereitet zu sein, recherchiert der 26-Jährige vor dem Showstart noch fleißig: "Ich probiere, mich auf jeden Fall noch mal so richtig zu informieren und ja, ich lese mir einfach die ganzen Promilisten durch und suche im Web", so Luca.

Doch was ist seine Strategie, um den bunt kostümierten Promis auf die Schliche zu kommen? "Ich hoffe sehr darauf, einige Stimmen rauszuhören und da vielleicht eine Verbindung knüpfen zu können", erklärt der Musiker. Er freue sich auf jeden Fall sehr auf die Aufgabe und sei schon ganz gespannt.

Getty Images DJ Bobo bei "Dance Dance Dance", 2017

Instagram / djantoineofficial DJ Antoine, 2020

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

