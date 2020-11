Demnächst kommen auch die Schweizer in den Genuss des The Masked Singer-Ratefiebers! In Deutschland flimmert derzeit schon die dritte Ausgabe der Erfolgs-Show mit den verkleideten Promis über die TV-Bildschirme. Bereits in den ersten Folgen warteten ein paar Mega-Überraschungen auf die Zuschauer: Dass Schauspielerin Veronica Ferres (55) und Model Sylvie Meis (42) an dem Format teilnehmen würden, hätte wohl niemand gedacht! Sicher auch, weil "The Masked Singer" in Deutschland so gut ankommt, gibt es die Show bald in der Schweiz – dort geht sie mit einem besonders coolen Rateteam-Mitglied an den Start...

Das gab der Sender ProSieben Schweiz jetzt in einer Pressemitteilung bekannt: Niemand Geringeres als DSDS-Star Luca Hänni (26) wird an der Seite der Schweizer Sportreporterin Steffi Buchli seine Promi-Kenntnisse unter Beweis stellen! Die erste Staffel von "The Masked Singer Switzerland" startet am 13. November, alle sechs Folgen sollen immer freitags laufen. Im Gegensatz zur deutschen Version wird es aber nur acht statt zehn Masken geben. Eine davon wurde bereits enthüllt: Das drollige Murmeltier!

Luca freut sich schon riesig auf seine neue Aufgabe. "Auf den Überraschungsmoment bei der Demaskierung freue ich mich wirklich am meisten: Wenn man endlich erfährt, wer die ganze Zeit unter dieser Maske gesteckt hat!", verrät er gegenüber ProSieben Schweiz. "Zur Vorbereitung werde ich mir möglichst viele Schweizer Prominente aneignen: Sänger, Schauspieler, Sportler, Musiker, Moderatoren – einfach alle, die infrage kommen."

Getty Images Steffi Buchli, Schweizer Moderatorin

© Willi Weber / ProSieben Schweiz Das Murmeltier bei "The Masked Singer Switzerland"

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

