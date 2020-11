Er wäre definitiv auch eine gute Wahl gewesen! Am Mittwochabend gab RTL überraschend bekannt, wer der neue Bachelor 2021 ist. Und zwar wird ab Januar Niko Griesert im TV die heiß begehrten Rosen verteilen. Allerdings gab es zuvor Gerüchte, dass ein gut aussehender Sportler diesen Job übernehmen wird. Es wurde gemunkelt, dass der isländische Fußballspieler Rúrik Gíslason in die Fußstapfen von Sebastian Preuss (30) treten könnte – und diese Spekulationen waren in vielerlei Hinsicht nicht so abwegig gewesen.

Seit einigen Jahren setzt der Sender bei Die Bachelorette auf bereits bekannte Single-Ladys – also warum sollte nicht auch mal ein Promi-Mann seine Chance bei "Der Bachelor" bekommen? Und so kam Rúrik ins Gespräch: Der 32-Jährige gab vor Kurzem im Interview mit dem isländischen Sender Stöd 2 bekannt, dass er seine Profikarriere an den Nagel hängt, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren – so kündigte er im selben Atemzug an, im kommenden Jahr bei einer deutschen Fernsehproduktion dabei zu sein.

Den Mädels beim Bachelor wäre bei dieser Besetzung wohl die Spucke weggeblieben, denn Rúrik wird seit der WM 2018 in Russland als schönster Fußballer der Welt gehandelt. Der Isländer löste damals unter dem Hashtag #sexyrurik einen waschechten Netz-Hype aus. In welcher deutschen TV-Show die Fans den Mittelfeldspieler 2021 anschmachten dürfen, ist nicht bekannt – der neue Bachelor ist er zum Leidwesen vieler Zuschauerinnen aber nicht. Außerdem war der Kicker laut seines Instagram-Accounts bis vor einigen Wochen noch glücklich vergeben.

