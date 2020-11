Sind sie jetzt ein Paar oder nicht? Diese Frage stellen sich die Fans der Ex on the Beach-Stars Georgia und Danilo schon seit einigen Tagen. Nachdem das große Finale der Kuppelshow auf TVNOW abrufbar war, outeten sich bereits drei TV-Paare als "echte" Pärchen. Auch zwischen der 19-Jährigen und Folge-elf-Neuzugang Danilo soll es ordentlich funken. Die zwei teilten mehrere verdächtige Fotos. Doch locken sie gerade absichtlich alle auf eine falsche Fährte? Ex-Konkurrentin Walentina Doronina verrät Promiflash: Die beiden täuschen für die Öffentlichkeit eine Beziehung vor.

"Bevor man mich als Lügnerin darstellt, sollte man vor seiner eigenen Haustüre kehren und bei der Wahrheit bleiben und nicht so tun, als wäre man mit jemandem zusammen, um vielleicht fame zu werden", zeigt sich die Blondine gegenüber Promiflash verärgert. Das Verhältnis zwischen den beiden Ladys war schon in der Show nicht gerade gut gewesen: Immer wieder gerieten Geo und die Essenerin aneinander. In einem Streit um versteckte Lebensmittel flippten beide dann so richtig aus. Dass die Rothaarige jetzt offenbar eine Liebschaft mit Wales TV-Datepartner vorspielt, scheint dieser gehörig gegen den Strich zu gehen.

Aber nicht nur das Reality-TV-Sternchen ist sich sicher, dass zwischen den beiden in Wirklichkeit gar nichts läuft. Auch Temptation Island-Boy Max Schnabel (23), der bei "Ex on the Beach" sogar Sex mit Geo hatte, vermutet in seiner Instagram-Story: "Das ist fake. Aber sollen die machen, das ist mir so egal. Hier sind so viele so krass geil nach Presse und versuchen, mit PR-Beziehungen Aufmerksamkeit zu bekommen."

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Instagram / queengeoo Die "Ex on the Beach"-Teilnehmer Danilo Sellaro und Georgia

TVNOW / Frank Fastner Walentina Doronina, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

Instagram / maxpirna Max Schnabel, Reality-Star

