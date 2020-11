Da sind alte Erinnerungen hochgekommen! Eigentlich schienen bei Walentina Doronina und Aaron Hundhausen alle Zeiger auf Liebe zu stehen – die beiden turtelten bei Ex on the Beach, was das Zeug hält und teilten sich sogar schon ein Bett. In der achten Folge des TV-Formats folgte dann die große Überraschung: Wales Ex-Freund Christopher Baum tauchte am Strand auf – und löste ein waschechtes Gefühlschaos bei der Blondine aus. Im Gespräch mit Promiflash verrät Baum jetzt: Er war von der Reaktion seiner Verflossenen ziemlich überrascht.

Hat der Essener damit gerechnet, dass die Beauty noch Gefühle für ihn haben könnte? "Ehrlich gesagt, hätte ich nie damit gerechnet, alleine aus dem Grund, weil wir uns zweieinhalb Jahre nicht gesehen haben und ich sie mit einer Lüge verletzte. Sie hat sich dennoch gefreut, mich zu sehen", erinnert er sich im Promiflash-Interview an das Wiedersehen mit der 20-Jährigen. Zurückerobern wollte er seine Ex-Freundin aber nicht, er habe sich nur anschauen wollen, ob sich Walentina seit ihrer Trennung geändert hat. Dass er die Beziehung mit der Beauty damals unter Vortäuschung falscher Tatsachen – einem angeblichen Seitensprung – beendet hatte, bereue er zwar nicht, würde es heute aber anders machen.

Mittlerweile ist auch das große Finale der Show schon auf TVNOW abrufbar und die vermeintlichen Singles haben das Geheimnis ihres Beziehungsstatus' gelüftet. "Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass sich gewisse Sachen bei ihm immer noch nicht geändert haben und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und dann habe ich das alles sehr infrage gestellt mit ihm und mir", verriet Walentina in ihrer Instagram-Story und stellte damit klar: Das Kapitel Baum ist vorerst abgeschlossen.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Aaron und Walentina in der zweiten "Ex on the Beach"-Folge

Walentina und Baum bei "Ex on the Beach"

Walentina und Baum bei "Ex on the Beach"

