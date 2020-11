Dua Lipa (25) und Anwar Hadid (21) total albern! Im Juni vergangenen Jahres machten die Sängerin und der Bruder von Gigi Hadid (25) ihre Liebe offiziell. Und auch ein Jahr später würden die beiden wohl am liebsten jede Sekunde miteinander verbringen, was aufgrund ihrer Fernbeziehung aber nicht möglich ist. Während Anwar in Kalifornien lebt, wohnt Dua in Großbritannien. Die Sehnsucht der "One Kiss"-Interpretin war jetzt so groß, dass sie niedliche Throwback-Pics teilte.

Auf Instagram veröffentlichte Dua zwei Schnappschüsse mit Anwar. Darauf quetscht der 21-Jährige liebevoll das Gesicht seiner vier Jahre älteren Freundin zwischen seinen Händen und küsst sie schließlich sanft auf die Nase. Eine neckende Geste, die die Musikerin momentan vermisst, wie sie ihren Fans in der Bildunterschrift verriet.

Duas Follower können mit ihrer Freude über die ungestellten Fotos nicht hinterm Berg halten und überhäufte das Paar mit liebevollen Worten. Besonders freuen dürfte der Popstar sich aber über eine andere Reaktion, denn auch Anwar selbst ließ einen Kommentar da: "Ich schwöre, sie liebt mich. Sie ist ein schönes Mädchen", scherzte das Model.

MEGA / MEGA Anwar Hadid und Dua Lipa kuscheln an Silvester 2019

Instagram / dualipa Dua Lipa mit ihrem Freund Anwar Hadid

Instagram / dualipa Anwar Hadid und Dua Lipa

