David Beckham (45) und Victoria Beckham (46) lassen sich heute mal richtig verwöhnen! Das ehemalige Spice Girl und der Ex-Profikicker sind stolze Vierfach-Eltern. Mit ihren Kids Brooklyn (21), Romeo (18), Cruz (15) und Harper Seven (9) dürften sie in den vergangenen Jahren immer alle Hände voll zu tun gehabt haben – jetzt können die zwei jedoch mal die Beine hochlegen, denn ums Essen kümmert sich heute ihre Jüngste!

"Heute ist der Weltnettigkeitstag. Ich mache meiner Mama und meinem Papa Frühstück", verrät Harper in einem Clip, den ihre Mutter auf Instagram teilt. Dabei sitzt die Neunjährige an einem Kaminfeuer und wärmt ihre Hände. Victoria freut sich offenbar sehr auf die Brotzeit und erklärt zu dem süßen Video: "Harper Seven wärmt sich für ihre Frühstücksverpflichtung auf. Was tut ihr heute Nettes?"

Während die Fans der Designerin die Frage zum Großteil umgehen, fluten sie die Kommentarspalte dafür aber mit zahlreichen Herzchen-Emojis – und zeigen sich ganz begeistert vom Beckham-Nesthäkchen: "Harper ist die perfekte Tochter!", schreibt ein Follower.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham im November 2020

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de