Victoria Beckham (46) schlüpft in ihre alte Girlgroup-Rolle! Bevor sich die Engländerin als Mode-Designerin einen Namen machte, wurde sie in den 90er-Jahren neben Emma Bunton (44), Geri Horner (48), Melanie C. (46) und Mel B. (45) als Mitglied der Spice Girls berühmt. Neben ihrer Musik waren auch ihre ikonischen Outfits für ihren Erfolg verantwortlich. Ihren Look von damals ließ sie nun wieder aufleben!

Als Posh Spice trug Victoria früher meistens ihr kleines schwarzes Kleid – darüber hinaus formte sie beim Posen häufig ein Peace-Zeichen mit ihrer Hand. Genauso zeigte sich die 43-Jährige nun auch auf einem aktuellen Foto auf Instagram. An ihrer Seite steht ihre Tochter Harper, die ein weißes Kleid trägt, das dem Dress ihrer Mutter ähnelt – die Geste ihrer Mama hat sie ebenfalls schon drauf. Ihre Nachfolgerin hat Victoria also schon gefunden! Dass die Spice-Girls-Referenz gewollt ist, beweist die dazugehörige Überschrift: "Küsse von Posh und Baby Posh", schrieb die Mode-Ikone dazu.

Dass sie in ihrem Herzen immer ein Spice Girl bleibt, bewies Victoria schon öfter! Auf TikTok postete ihr Sohn Romeo (17) zum Beispiel im vergangenen November ein Video, in dem er und seine Mama zu "Spice Up Your Life" tanzen. Und in dem Clip bewies Vic, dass sie die Schritte von damals immer noch drauf hat.

PA/AFP/Getty Images Victoria Beckham alias Posh Spice bei einem Auftritt der Spice Girls, 1997

Getty Images Die Spice Girls bei den MTV Video Awards 1997

Getty Images Victoria Beckham im Jahr 2015

