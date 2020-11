Seit Anfang des Monats teilt sie im Netz immer wieder Teaser zur nächsten Staffel von Germany's next Topmodel! Heidi Klum (47) scheint sich über den Start der Dreharbeiten für die 16. Ausgabe der Castingshow zu freuen. Sie zeigte ihrer Community per Social Media bereits, dass sie sowohl mit ihrer Tochter Leni als auch mit Mutter Erna am Set der Sendung war. Nun gewährte die Blondine erneut tiefe Einblicke. Sie präsentierte sich in einem sexy Outfit, das sie offenbar während der Dreharbeiten trug.

Auf Instagram teilte Heidi ein Pic von ihrem luftigen Look und schrieb zu dem Foto: "Ich liebe meinen Job." Mit roten High Heels, in grau-schwarzem Minirock und durchlöcherter weißer Bluse strahlt die 47-Jährige in die Kamera. So scheint sie den treuen Fans ihrer Modelshow versichern zu wollen, dass sie 2021 für heiße Momente sorgen wird. Denn wegen der aktuellen Pandemie kann erstmals nicht bei sommerlichen Temperaturen in Kalifornien gedreht werden.

Schon vor Beginn der aktuellen GNTM-Dreharbeiten sorgte Heidi für Furore. Angeblich hatte sie mit Ehemann Tom Kaulitz (31) und ihren Kindern nach einer Luxusimmobilie in Deutschland Ausschau gehalten, die ihnen die Zeit in der Heimat versüßen sollte. Immer wieder wurde der Klum-Clan zuletzt auch bei Familienausflügen in Berlin gesichtet.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum im November 2020

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

Getty Images Heidi Klum, Model

