Diese lebende Legende hat jetzt einen weiteren Grund zu feiern! Whoopi Goldberg (65) schaffte in den frühen 80er-Jahren ihren Durchbruch als Stand-up-Comedian – und machte sich durch ihre Verkörperung der Rolle Celie im Film "Die Farbe Lila" im Jahr 1986 als Filmschauspielerin einen Namen. Durch ihre Parts in Kultklassikern wie "Ghost – Nachricht von Sam" oder "Sister Act" wurde die Künstlerin endgültig zur umjubelten Hollywood-Größe. Heute wird Whoopi 65 Jahre alt.

Seit 2007 macht Whoopi vor allem als Moderatorin der amerikanischen Talkshow "The View" von sich reden. Sie gehört zu den wenigen Multitalenten im Showgeschäft, die es im Laufe ihrer Karriere geschafft haben, die vier großen Trophäen der US-amerikanischen Unterhaltungsbranche – Emmy, Grammy, Oscar und Tony – zu gewinnen. Und noch mehr: 2003 bekam sie zu ihrem 46. Geburtstag sogar einen eigenen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk Of Fame in Los Angeles.

Erst im vergangenen Jahr hatte die Aktrice mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie litt wochenlang an einer Lungenentzündung – und war nur knapp dem Tod entkommen. Nach überstandener Krankheit erklärte Whoopi in einem Interview mit dem Magazin People, dass sie sehr glücklich und dankbar sei, noch am leben zu sein.

The View, Lincoln Square Productions Die Moderatorinnen der amerikanischen Talkshow "The View" mit Gast Paula Faris: Joy Behar, Whoopi Go

MEGA Whoopi Goldberg als Oda Mae Brown in "Ghost – Nachricht von Sam" im Jahr 1990

MEGA Whoopi Goldberg in ihrer Rolle als Celie in "Die Farbe Lila" aus dem Jahr 1986

MEGA Whoopi Goldberg im Film "Sister Act"

Getty Images Whoopi Goldberg beim Erhalt ihres Sternes auf dem Hollywood Walk of Fame im November 2003

