So viel Spaß haben Kim Kardashian (40) und ihr Sohnemann miteinander! Im Jahr 2015 wurde Saint (4) als zweites Kind des Reality-TV-Stars und seines Partners Kanye West (43) geboren. Mit seinen drei Geschwisterchen North (7), Chicago (2) und Psalm (1) ist im Hause Kardashian-West sicherlich immer jede Menge los. Aber nun genoss Saint mit seiner Mama auch mal kostbare Zeit zu zweit: Kim teilte jetzt ein Video, in dem sich die beiden kringelig lachen!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 40-Jährige einen Clip, wie sie und Saint in schallendes Gelächter ausbrechen. Der Grund: Der kleine Mann will seine Mama ganz stürmisch küssen! "Will jemand einen wilden Knutscher?", albert der Vierjährige herum, während er im Pyjama neben seiner Mutter im Bett liegt. Daraufhin prustete er Kim gegen die Wange, woraufhin sich das Mama-Sohn-Duo vor Lachen nicht mehr halten kann.

Regelmäßig macht Kim in den sozialen Netzwerken ihrem Nachwuchs rührende Liebeserklärungen. So teilte die Influencerin kürzlich ein Instagram-Foto von ihren Kindern Saint und Chicago, auf dem sie mit ihrem Cousin Dream (4) auf dem Boden herumtollen. "Nichts erfüllt mein Herz mehr", richtete die Unternehmerin süße Worte an ihre Kleinen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Sohn Saint, November 2020

Instagram / kimkardashian Saint West, Chicago West und Dream Renée Kardashian, 2020

