Bei Samira dürfte es nicht mehr lange dauern. Im Juli verkündeten die Brünette und ihr Verlobter Yasin stolz: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Seit die Love Island-Beauty schwanger ist, kann sie die Ankunft ihres keinen Jungen kaum erwarten und hält ihre Community über ihre Schwangerschaft mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Nun zeigt Samira einmal mehr ihre Babykugel – und gibt weitere Details preis.

In ihrer Instagram-Story streckte die werdende Mama ihren beachtlichen Babybauch in die Kamera. Ihre Wölbung betonte sie mit Shorts und einem Crop-Top. "Also, ich finde, der Bauch ist sooo gewachsen, also riesig geworden", stellte Samira fest. Mittlerweile habe sie auch vermehrt Schmerzen in ihrer Leiste, aber den Knirps würde sie regelmäßig spüren. "Sein Kopf ist schon nach unten gerichtet, spüre auch seinen Schluckauf immer wieder", erklärte sie.

Das Paar hat sich bereits entschieden, auf welchen Namen ihr Kind in Zukunft hören soll – doch das bleibt vorerst Yasin und Samiras Geheimnis: "Den Namen werden wir erst nach der Geburt verraten, leider müsst ihr euch noch gedulden", spannte das Kuppelshow-Pärchen seine Follower noch etwas auf die Folter.

Instagram / samira.bne Samira, September 2020

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, 2020

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin, Ex-"Love Island"-Kandidaten

