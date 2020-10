Bald sind sie schon zu dritt – und deshalb laufen bei Yasin und seiner Verlobten Samira die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren! Seit Kurzem sind die Love Island-Turteltauben sogar schon dabei, das Kinderzimmer für ihren Sohnemann herzurichten. Stellt sich nun nur noch die Frage, ob das Paar schon einen Namen für den Wonneproppen gefunden hat. Die Antwort lautet: Ja! Und wann werden die Fans erfahren, wie der Kleine heißen soll?

Yasin gab den Followern die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann im Rahmen einer Instagram-Story von den baldigen Eltern beantwortet wurden. Und nachdem der Ex-Like Me – I’m Famous-Teilnehmer preisgegeben hatte, dass die Namenssuche bereits abgeschlossen ist, waren natürlich alle brennend daran interessiert, wie der Kleine heißen wird. "Den Namen werden wir erst nach der Geburt verraten, leider müsst ihr euch noch gedulden", spannte er seine neugierigen Follower jedoch auf die Folter.

Den genauen Geburtstermin verriet Yasin zwar nicht, doch immerhin gab er den Monat bekannt: Das Baby soll schon im Dezember das Licht der Welt erblicken. Und auf einer aktuellen Ultraschallaufnahme wird sichtbar, wie groß sein Sohn schon ist. "Ein kleines Lächeln lässt die Sonne in uns aufgehen", hielt er zu dem Schnappschuss fest.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira

Instagram / samira.bne Samira und Yasin lächeln

Instagram / yasin__ca Yasin und Samiras Baby

