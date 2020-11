Gibt es etwa schon bald Nachwuchs im Hause Ochsenknecht? Seit rund anderthalb Jahren ist Cheyenne Ochsenknecht (20) offiziell in festen Händen. Zwischen der Blondine und ihrem Freund, den sie bewusst aus der Öffentlichkeit fernhält, scheint es wirklich ernst zu sein: Vor Kurzem wanderte das Paar gemeinsam nach Österreich aus. Jetzt verrät das Model, wie es mit der Zukunftsplanung aussieht: Cheyenne möchte heiraten und eine Familie gründen – und das schon ziemlich bald!

Fans wollten in einem Q&A auf Instagram wissen, wann die Influencerin Nachwuchs gerne bekommen würde. "Tatsächlich so schnell wie möglich", antwortete die Schwester von Jimi Blue Ochsenknecht (28). Den Plan, früh Kinder zu bekommen, habe sie allerdings schon länger: "Ich habe mir schon immer geschworen, wenn ich den richtigen Partner gefunden habe, jung Mutter zu werden", offenbarte sie. Sie finde es einfach schön, in jungen Jahren schon eine Familie zu gründen – wenn auch nicht zu früh: "Man sollte es natürlich mit dem Alter nicht übertreiben, aber Anfang, Mitte 20 finde ich völlig in Ordnung", stellte Cheyenne fest.

Gut möglich also, dass es bald schon so weit sein könnte. Den richtigen Partner scheint die gebürtige Münchnerin zumindest gefunden zu haben. Auf die Frage, ob die beiden Auswanderer heiraten wollen, postete Cheyenne diese Antwort: "Ja, hoffentlich."

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht (r.) mit ihrem Freund, Oktober 2020

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Dezember 2019

