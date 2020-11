Für die Fans von Grey's Anatomy hat das lange Warten endlich ein Ende! Schon vor Beginn der 17. Staffel der beliebten Arztserie wurden einige Handlungsstränge preisgegeben – so spielt beispielsweise die aktuelle Gesundheitskrise eine Rolle. Am vergangenen Donnerstag wurde in den USA die erste Folge ausgestrahlt – die deutschen Zuschauer müssen sich da noch etwas gedulden. Und so schockierend ist die erste Episode…

Achtung, Spoiler! Wer nicht erfahren will, wie es bei "Grey's Anatomy" weitergeht, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Noch vor der Erstausstrahlung wurden die Trailer zur 17. Staffel als heftig, aber auch umwerfend angeteasert – und da hat ABC nicht gelogen. Die letzten Szenen der Premiere zeigen Cormac (gespielt von Richard Flood, 38), wie er das Grey Sloan Memorial Hospital verlässt und dabei eine schreckliche Entdeckung macht: Der Arzt findet seine Kollegin Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo, 51) bewusstlos auf dem Parkplatz der Klinik. Sie scheint sogar kurz vorm Sterben zu sein.

Heftige Bilder für die Fans, doch einen großen und rührenden Überraschungsmoment gab es obendrauf. Der Zuschauer bekommt einen Einblick in Merediths Gedanken und die lassen einen absoluten Zuschauerliebling zurückkehren: In ihrer Ohnmacht sieht die Ärztin ihre verstorbene große Liebe Derek Shepherd (gespielt von Patrick Dempsey, 54). Auf Bildern, die Us Weekly vorliegen, treffen die beiden an einem Strand aufeinander. Als er ihren Namen ruft, dreht sie sich um – und die Folge endet.

Anzeige

Getty Images Richard Flood, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo im Oktober 2019

Anzeige

United Archives GmbH Derek Shepherd (Patrick Demsey) und Meredith Grey (Ellen Pompeo) bei "Grey's Anatomy"

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de