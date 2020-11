Maren (28) und Tobias Wolf sind seit gut drei Monaten glückliche Eltern von Söhnchen Lyan River. Im August erblickte der Kleine das Licht der Welt und zaubert seinen Eltern seitdem ein glückliches Lächeln auf die Lippen. Kein Wunder, dass die beiden ihr Glück mit der ganzen Welt teilen wollen und ihren kleinen Schatz stolz im Netz präsentieren. Nun verzauberte Maren ihre Fans mit einem neuen Bild von ihren zwei Lieblingsmenschen.

Auf Instagram veröffentlichte die 28-Jährige ihr erstes richtiges Familienfoto und schrieb dazu: "Familie Wolf – Gott, wie ich meine zwei Männer liebe!" Auf dem Bild hält Tobias den kleinen Lyan River auf dem Arm und gibt seiner Frau Maren einen Kuss auf die Wange. Die strahlt währenddessen in die Kamera und legt ihre Arme um die beiden. Die Follower der Influencerin zeigten sich begeistert von der zuckersüßen Familie. Nach nur drei Stunden gefiel der Beitrag schon über 80.000 Menschen.

Wie verliebt ihre Fans in den niedlichen Wolf-Nachwuchs sind, zeigen auch die Kommentare. "Süßes Familienbild", "So ein schönes Bild. Der kleine Mann sieht seinem Papa so ähnlich" oder "Zu süß ihr drei" waren nur einige der zahlreichen Reaktionen unter dem Familypic.

Instagram / marenwolf Lyan River Wolf im Oktober 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan, Oktober 2020

Instagram / tobiaswolf Tobias und Lyan Wolf

