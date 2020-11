Mit dieser Neuigkeit dürfte bei allen Bares für Rares-Fans schon jetzt weihnachtliche Vorfreude aufkommen! Bereits seit 2013 verfolgen die Zuschauer die Trödelsendung mit Horst Lichter (58) – und das mit größter Begeisterung und tollen Quoten. In der Sendung finden neben kleinen Antiquitäten auch äußerst wertvolle Schätze einen neuen Besitzer. Für die anstehende Adventszeit haben sich die Verantwortlichen des Senders nun ein besonders schönes Extra ausgedacht: Die Verkaufsshow wird als Weihnachtsspecial gezeigt!

Wie das Branchenmagazin DWDL jetzt berichtet, wird Horst seine Gäste in der Spezialfolge vor weihnachtlicher Kulisse begrüßen: Am 16. Dezember läuft pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr die "Bares für Rares"-Sondersendung beim ZDF. Nicht nur Schloss Drachenburg wird festlich geschmückt sein – auch die Ware wie Christbaumschmuck, Sternenbroschen und Co. dreht sich hauptsächlich um das nahende Fest der Liebe.

Bei der geplanten Ausstrahlung wird unter anderem auch ein prominenter Verkäufer zu sehen sein: Tom Gaebel. Der Swing-Sänger möchte eine Kleinigkeit loswerden, die er beim Kauf eines Hauses erhalten hat. Ob einer der Händler um Julian Schmitz-Avila (34) bei dieser Gelegenheit anbeißen wird?

Horst Lichter, TV-Bekanntheit

Tom Gaebel, Sänger

Julian Schmitz-Avila, Detlev Kuemmel und Horst Lichter

