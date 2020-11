Na, Jessica Paszka (30), musst du etwa aus einem besonderen Grund auf Alkohol verzichten? Die Influencerin bringt die Gerüchteküche seit einigen Tagen ordentlich zum Brodeln. Der Grund: Ihre Fans vermuten, dass sie schwanger sei. Und tatsächlich – achtet man auf ihre vergangenen Social-Media-Clips, scheint sie ihren Bauch jedes Mal zu verstecken. Jetzt liefert die Freundin von Johannes Haller (32) ein weiteres Indiz: Sie schwenkt auf einmal um auf alkoholfreie Drinks!

Am Samstagabend postet Jessi in ihrer Instagram-Story eine Aufnahme mit einer Flasche Gin – dabei handelt es sich allerdings um einen alkoholfreien. Offensichtlich hat sich die Netz-Beauty einen Drink ohne Umdrehungen gegönnt, davon zeugt das fast geleerte Glas mit Eiswürfeln daneben. Hatte Jessi einfach Lust auf einen Gin, aber keinen beschwipsten Zustand – oder darf sie etwa gerade keinen Alkohol trinken wegen einer Schwangerschaft?

Die Frage beantwortet Jessi ihrer Community nicht. Auch darüber hinaus äußert sie sich bisher nicht zu den Schwangergerüchten. Dafür konnten die Promiflash-Leser in einer Umfrage abstimmen – was denken sie, bekommen Jessi und Johannes ein Baby? Das Ergebnis (Stand 14. November, 21:09 Uhr) ist eindeutig: Von 4.266 abgegeben Stimmen sind 67,8 Prozent (2.894 Votes) überzeugt, dass die ehemalige Bachelorette in anderen Umständen ist.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza im Sommer 2020

