Verabschiedet sich etwa ein Bandmitglied? Little Mix zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Girlbands auf der Welt. Mit Songs wie "Shout out to My Ex" oder "Secret Love Song" feierten die vier Mädels aus Großbritannien bereits große Erfolge. Doch ganz offensichtlich läuft bei Perrie Edwards (27), Leigh-Anne Pinnock (29), Jade Thirlwall (27) und Jesy Nelson (29) nicht alles so rund: Fans vermuten jetzt nämlich, dass Jesy die Band verlassen haben könnte!

Doch wie kommen die Supporter zu dieser Annahme? In den vergangenen Tagen hat die 29-Jährige zwei große Events sausen lassen, bei denen die Band auf der Bühne stand. Angeblicher Grund: Die Sängerin hatte gesundheitliche Probleme. Kein Wunder, dass da schnell Exit-Gerüchte die Runde machen. "Ich frage mich wirklich, wann sie uns mitteilen wollen, dass Jesy Little Mix verlassen hat" oder "Die Spekulationen um Jesy und Little Mix sind also wahr? Sie hat die Band verlassen?, schreiben unter anderem zwei Fans auf Twitter.

Dieser Ausstieg würde aber dennoch ziemlich überraschend kommen. Immerhin brachten die vier am 6. November ihr neues Album "Confetti" auf den Markt. Die britische Sängerin Kamille, die Little Mix auf der neuen Platte unterstützt hat, hatte erst kürzlich in einem Interview betont, dass sich die Girls ganz schön verändert haben: "Die Mädels sind erwachsen geworden. Sie wollen einfach ihre eigenen Geschichten erzählen."

Getty Images Jesy Nelson, Little-Mix-Bandmitglied

Getty Images Little Mix im Februar 2019

Getty Images Jesy Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock, Little-Mix-Bandmitglieder

