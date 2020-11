Das neue Album von Little Mix soll den Fans ordentlich einheizen! Die vier Bandmitglieder Perrie Edwards (27), Jade Thirlwall (27), Leigh-Anne Pinnock (29) und Jesy Nelson (29) wurden 2011 durch die britische Ausgabe von "X-Faktor" bekannt und landeten mit Songs wie "Secret Love Song" und "Shout Out To My Ex" in den deutschen Charts. Auf ihrem nächsten Album unterstützte sie die britische Songwriterin und Sängerin Kamille. Dabei verabschieden sich die Mädels endgültig von ihrem soften Teenie-Image – erotische Frauenpower ist der neue Kurs.

Kamille verrät, dass die Band ihre eigene sexuelle Energie zum Schreiben der neuen Songs genutzt hätte und das neue Album heißer denn je wird. Sie erklärt: "Die Mädels sind erwachsen geworden. Sie wollen einfach ihre eigenen Geschichten erzählen." Kamille habe die vier Frauen immer gepusht und daher auch bei diesem Album an sieben Songs mitgearbeitet. Dadurch hätten die Sängerinnen untereinander eine starkes Vertrauen aufgebaut. "Wir kennen uns mittlerweile sehr gut. Ich kann alles schreiben, was sie wahrscheinlich selbst genau so sagen würden", erklärt die Songwriterin.

Zuletzt moderierten die Little-Mix-Girls die MTV European Music Awards. Das sei für sie eine besondere Ehre gewesen – mit der Moderation ging ein Traum der Frauen in Erfüllung, sagten sie selbst. Ein weiteres persönliches Highlight sei ihr Auftritt mit ihrer neuen Single "Sweet Melody" gewesen.

Anzeige

Getty Images Die Little-Mix-Mitglieder im März 2019 in London

Anzeige

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Anzeige

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards in London im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de