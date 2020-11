Rebel Wilson (40) und ihr Jacob Busch (29) schweben auf Wolke sieben! Die australische Schauspielerin hatte ihre Fans vor wenigen Monaten mit einer zuckersüßen Neuigkeit in den sozialen Medien überrascht: Die Pitch Perfect-Darstellerin hatte ihrer Community den Unternehmer Jacob vorgestellt, an den sie ihr Herz verschenkt hatte. Und dieser ist ein absoluter Romantiker: Jacob beglückte seine Rebel jetzt mit einem riesengroßen Blumenstrauß!

Und diese zuckersüße Geste konnte Rebel natürlich nicht für sich behalten – in ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto des üppigen Buketts mit ihrer Netz-Community: Auf dem Pic präsentiert die 40-Jährige stolz das bunte Gesteck aus farbenfrohen Blümchen und imposanten Blüten. Den Schnappschuss betitelte sie zudem mit einem Kuss-Emoji und den Buchstaben "J" und "B" – und dabei dürfte es kein allzu großes Geheimnis sein, dass diese Lettern die Initialen ihres Liebsten darstellen.

Abgesehen von diesem niedlichen Geschenk soll die Beziehung der beiden mittlerweile so richtig Fahrt aufgenommen haben: "Sie sind beide total verrückt nacheinander und es scheint so, als würde es ernst zwischen ihnen werden", hatte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Hollywood Life berichtet. Das Verhältnis der beiden werde nicht nur immer besser, das Paar unternehme auch so ziemlich alles gemeinsam.

