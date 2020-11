Ganz schön fiese Nummer von Strictly Come Dancing-Star Jamie Laing (32)! Die "Made in Chelsea"-Berühmtheit nimmt gerade an der aktuellen UK-Let's Dance-Staffel teil. Im Vorjahr war die Reality-TV-Persönlichkeit aufgrund einer Verletzung ausgefallen und durfte deswegen jetzt nach erfolgreicher Genesung die 18. Staffel der Tanzsendung antreten. Das Training raubt Jamie offenbar jegliche Energie. Als er vor wenigen Tagen nach einer harten Einheit ein Entspannungsbad nehmen wollte, war die Wanne allerdings schon von seiner Freundin belegt: Aus Rache für die verpasste Chance zum Chillen teilte der 32-Jährige daraufhin ein Nacktbild seiner Liebsten!

Gänzlich ungeniert postete Jamie vor rund einer Woche ein Selfie auf sein Instagram-Profil, das ihn selbst und seine nackte Partnerin Sophie Habboo zeigt – Letztere liegt in der Badewanne. Immerhin legte der Engländer Manieren an den Tag und positionierte seine Hand so, dass man die Geschlechtsteile seiner besseren Hälfte nicht sehen konnte. Dazu schrieb er amüsiert: "Nach einem langen Tag voller Tanzen war alles, was ich wollte, ein Bad zu nehmen, aber sie weigert sich rauszukommen, also ist das hier meine Rache."

Sophie schien den Nackt-Anschlag mit Humor zu nehmen. Auf dem Schnappschuss verdeckt sie mit ihren Armen ihre Brüste, zeigt ein Peace-Zeichen und lächelt sogar. Jamies rund 900.000 Follower fanden den Post jedenfalls zu Schreien komisch. Einige hatte sogar einen guten Vorschlag parat: "Steig doch einfach dazu", schrieb nicht nur ein User. Was sagt ihr zu der Aktion? Stimmt ab.

Getty Images Jamie Laing und seine Freundin Sophie Habboo

Instagram / habboosophie Sophie Habboo, britische Schauspielerin

Instagram / jamielaing Sophie Habboo und Jamie Laing auf der heimischen Couch

