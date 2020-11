Melina Hoch kann ein Andenken an ihren Tim jetzt immer bei sich tragen! Vor wenigen Wochen lernten sich die Cheerleaderin und der Fitnessfan in der Love Island-Kuppelshow kennen und lieben. Das Finale verließen die Kölnerin und der gebürtige Schwabe als Paar. Wegen ihrer verschiedenen Wohnorte führen die beiden jedoch eine Beziehung auf Distanz. Jetzt überraschte der Stuttgarter seine Liebste allerdings mit einem besonderen Präsent: Tim schenkte seiner Melina einen Partner-Pulli!

Schon seit längerer Zeit hat es die Sportlerin auf den rosafarbenen Sweater ihres Partners abgesehen. Den wollte Tim aber nicht so einfach mit der 23-Jährigen teilen. In ihrer Instagram-Story wedelte Melina nun mit einer ganz bestimmten Klamottenlieferung vor der Kamera herum und fragt freudestrahlend ihre Follower: "Erkennt jemand diesen Pulli?" Tatsächlich handelt es sich bei dem Kleidungsstück um exakt das gleiche Modell, wie Tim es bereits in seinem eigenen Schrank hängen hat.

Ab sofort können die beiden nicht nur bei einem Wiedersehen die Straßen im Partnerlook unsicher machen – Melina hat ihren Tim trotz der großen Entfernung in gewisser Weise auch immer bei sich. Damit dürfte sich die Zeit bis zur nächsten Reunion der Turteltauben jedenfalls um einiges erträglicher werden.

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / melina.hoch Tim und Melina im November 2020

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Cheerleaderin

