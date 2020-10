Was für eine romantische Liebeserklärung von Tim Kühnel! Das Male-Model lernte seine Melina bei Love Island kennen und lieben. Selbst einem Monat nach dem Finale der Kuppelshow sind die beiden immer noch unzertrennlich. Zuletzt besuchte die Cheerleaderin ihren Schatz sogar in seiner Heimatstadt Stuttgart. Und jetzt begleitete er sie auch in ihr Zuhause nach Köln. Dort zelebrierten die zwei Turteltauben einen ganz besonderen Tag: den Geburtstag der brünetten Schönheit. Anlässlich ihres Ehrentages sendete der Baden-Württemberger ihr süße digitale Geburtstagsgrüße zu!

"Herzlichen Glückwunsch an meine Geliebte und beste Freundin", schrieb Tim zu einem Knutsch-Schnappschuss von sich und Melina auf Instagram. An dieser Stelle hörte seine Schwärmerei allerdings nicht auf. In seinen Stories plauderte er weiter aus, dass es zwischen ihm und der frischgebackenen 24-Jährigen "direkt gefunkt" habe. "Es war nicht immer alles nur rosig, aber im Endeffekt haben wir nicht nur 'Love Island', sondern vor allem uns gewonnen. Danke für alles – und jetzt wird gefeiert", erzählte der Reality-TV-Star.

Nur ein paar Tage bevor Tim seiner Melina diese Zeilen widmete, verriet die Kölnerin bereits, was sie besonders an ihrem Partner liebe. "Seine Ehrlichkeit, seine Geduld, seine Art und so vieles mehr", enthüllte sie während einer Frage-und-Antwort-Runde in ihren Instagram-Stories.

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel in Stuttgart im Oktober 2020

RTLZWEI Melina Hoch und Tim Kühnel im "Love Island"-Finale

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel

