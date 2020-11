Der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) sind kein Paar mehr! Während es bereits zuvor einige Trennungsspekulationen gab, versuchten die zwei offenbar so lange es ging, ihre Liebe aufrechtzuerhalten. Noch glücklich liiert gingen die beiden vor einigen Wochen zusammen ins Sommerhaus der Stars – und auch im Netz gab es rührende Liebesbekundungen: Auf diesen letzten Pärchen-Pics wirkten der Sportler und die Zumba-Trainerin noch so glücklich zusammen!

Letztmalig zeigten sich die beiden am 13. beziehungsweise am 14. September zusammen auf Instagram – und zwar so, wie es ihre Fans von ihnen gewohnt waren: Mit einem Lächeln im Gesicht. Zusammen ging es nach den Pics, die die beiden leicht bekleidet am Pool zeigen, in ihren letzten gemeinsamen Pärchen-Urlaub nach Mallorca. Noch sind die Schnappschüsse alle online, Andrej und Jenny sollen zudem nach eigenen Angaben im Guten auseinandergegangen sein, also folgen sie sich momentan auch weiterhin gegenseitig im Netz.

Dass das Paar noch vor wenigen Monaten sehr glücklich zusammen gewesen sein muss, davon zeugt auch ein liebevoller Post von Anfang Juni: "Ich will niemals damit aufhören, mit dir Erinnerungen zu sammeln", zeigte sich der Ex-Basketballer am Anfang des vergangenen Sommers verliebt. "Umgib dich mit Menschen, die sich nach Sonnenschein anfühlen", forderte die 27-Jährige ihre Follower ebenfalls im Juni auf und meinte in ihrem Fall ihren damaligen Partner.

Anzeige

Zengel, Dirk / ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Februar 2020

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2020

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de